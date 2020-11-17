Спад промышленного производства в России ускорился

Спад промышленного производства в России в октябре ускорился до 5,9% в годовом выражении против сентябрьских 3,6% падения производства.

По данным Федеральной службы государственной статистики, с января по октября текущего года показатели снизились на 3,1 процент по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

В Росстате подчитали, что в октябре добыча полезных ископаемых снизилась на 8,8%, выпуск в обрабатывающих производствах сократился на 4,4%, обеспечение электричеством, газом и паром — на 3,7% в годовом выражении. При этом в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов производство выросло на 2%.

Кроме того, ведомство пересмотрело сентябрьские данные по падению промпроизводства (3,6% вместо 4,2%), а также оценку снижения показателей III квартала (4,6% вместо 5%) и периода с января по сентябрь (2,8% вместо 2,9%).

Росстат также обновил данные по динамике промпроизводства за 2019 г. и январь-август текущего года. По подсчётам ведомства, в I квартале 2020 года производство выросло на 2,9%, во II квартале — снизилось на 6,5%, в целом за первое полугодие падение составило 1,9% в годовом выражении.

Согласно прогнозам Министерства экономического развития РФ, в 2020 году российское промышленное производство снизится на 4,1%.

