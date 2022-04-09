S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте

Агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте, передает РИА Новости.

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Как отмечается в релизе международного рейтингового агентства, рейтинги РФ в иностранной валюте были понижены с CC/C до SD/SD (выборочный дефолт).

Ранее международное агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России в связи с введением против страны санкций.

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