S&P понизило рейтинг России в иностранной валюте
9 апреля 202205:16
Агентство S&P Global Ratings (S&P) понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте, передает РИА Новости.
Как отмечается в релизе международного рейтингового агентства, рейтинги РФ в иностранной валюте были понижены с CC/C до SD/SD (выборочный дефолт).
Ранее международное агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России в связи с введением против страны санкций.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru