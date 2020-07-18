S&P подтвердило суверенные рейтинги РФ

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-". Об этом сообщает Интерфакс.

Уточняется, что прогноз рейтингов стабильный.

Как пишет агентство, глава Минфина РФ Антон Силуанов полагает, что решение S&P говорит о том, что «консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу» обеспечивает стабильность экономике страны.

Ранее в докладе аналитиков Economist Intelligence Unit (EIU) сообщалось, что восстанавливаться после кризиса Россия будет довольно долго. Они включили Россию в группу стран, экономика которых выйдет на докризисный уровень только в 2024 году. Одной из существенных причин, снижающих темпы восстановления России, они называют снижение цен на энергоресурсы.