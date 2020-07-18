S&P подтвердило суверенные рейтинги РФ
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-". Об этом сообщает Интерфакс.
Уточняется, что прогноз рейтингов стабильный.
Как пишет агентство, глава Минфина РФ Антон Силуанов полагает, что решение S&P говорит о том, что «консервативное бюджетное планирование, политика инфляционного таргетирования и строгое следование бюджетному правилу» обеспечивает стабильность экономике страны.
Ранее в докладе аналитиков Economist Intelligence Unit (EIU) сообщалось, что восстанавливаться после кризиса Россия будет довольно долго. Они включили Россию в группу стран, экономика которых выйдет на докризисный уровень только в 2024 году. Одной из существенных причин, снижающих темпы восстановления России, они называют снижение цен на энергоресурсы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
759 тыс.+6 406 / сут.
Умерли
12 123+186 / сут.
Выздоровели
539 тыс.+7 681 / сут.
- ВОЗ заявила о рекорде суточного прироста зараженных коронавирусом
- Студентам могут повысить стипендию до уровня МРОТ
- Реальные доходы россиян упали на 8%
- Испанские ученые обнаружили ранний симптом коронавируса
- Экс-ведущая музыкального канала пожаловалась на изнасилование в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru