Аналитики оценили сроки выхода России из кризиса
Аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) включили Россию в группу стран, экономика которых будет восстанавливаться медленно и выйдет на докризисный уровень только в 2024 году. Аналогичные прогнозы они делают насчёт Японии и ЮАР, сообщает Ura.ru.
По их мнению, на темпы восстановления российской экономики влияет снижение цен на энергоресурсы.
Большинство стран «большой семёрки», однако, выйдут на докризисный уровень раньше — в 2022 году, полагают эксперты EIU.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что Россия прошла острую фазу «коронакризиса» с наименьшими потерями, однако «трудности впереди», пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
753 тыс.+6 428 / сут.
Умерли
11 937+167 / сут.
Выздоровели
532 тыс.+8 443 / сут.
- В НСН начался брифинг Вильфанда о погоде на вторую половину лета
- Названы самые востребованные в РФ профессии в период COVID-19
- На сайт с результатами ЕГЭ совершена DDoS-атака
- Аналитики оценили сроки выхода России из кризиса
- Илон Маск впервые вошёл в десятку богатейших людей мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru