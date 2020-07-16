Аналитики оценили сроки выхода России из кризиса

Аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) включили Россию в группу стран, экономика которых будет восстанавливаться медленно и выйдет на докризисный уровень только в 2024 году. Аналогичные прогнозы они делают насчёт Японии и ЮАР, сообщает Ura.ru.

По их мнению, на темпы восстановления российской экономики влияет снижение цен на энергоресурсы.

Большинство стран «большой семёрки», однако, выйдут на докризисный уровень раньше — в 2022 году, полагают эксперты EIU.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что Россия прошла острую фазу «коронакризиса» с наименьшими потерями, однако «трудности впереди», пишет РИА ФАН.

