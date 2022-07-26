СП не поддержала повышение НДФЛ на доходы свыше 50 млн руб.
Счетная палата (СП) России не поддержала законопроект об увеличении подоходного налога на заработок свыше 50 млн рублей в год из-за отсутствия необходимых расчетов, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
Речь идёт о законопроекте, предусматривающем увеличение НДФЛ до 18% для россиян, доходы которых составляют от 50 млн руб. в год.
«Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается», - пишет газета со ссылкой на СП.
По словам авторов инициативы, документ направлен на снижение социального неравенства и уровня бедности за счет «перераспределяемых путем дополнительного налогообложения сумм налога на доходы физлиц».
Ранее Министерство финансов предложило освободить от налогообложения россиян, получивших выходное пособие при увольнении. Сейчас суммы компенсации сотруднику, покинувшему прежнее место работы, облагаются НДФЛ. При
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+6 571 / сут.
Умерли
382 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 234 / сут.
- Российские зенитчики научились сбивать HIMARS
- СМИ: Бритни Спирс записала песню с Элтоном Джоном
- СП не поддержала повышение НДФЛ на доходы свыше 50 млн руб.
- Эксперт рассказал, когда ждать пик роста заболеваемости коронавирусом
- СМИ: Россия купается в деньгах, пока Запад страдает из-за проблем
- В США заявили, что Украина не может заявлять исключительные права на борщ
- СМИ: страны Европы могут столкнуться с серьезным расколом из-за газа
- Вашингтон вновь заговорил об «изоляции» России
- Трасс призвала избежать ошибок в отношениях с Китаем, совершенных с Россией
- Эрдоган заявил, что Турция не пойдет на уступки Швеции и Финляндии по НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru