СП не поддержала повышение НДФЛ на доходы свыше 50 млн руб.

Речь идёт о законопроекте, предусматривающем увеличение НДФЛ до 18% для россиян, доходы которых составляют от 50 млн руб. в год.

«Согласно финансово-экономическому обоснованию, реализация предполагаемых решений повлечет увеличение доходов консолидированного бюджета РФ. Однако расчет дополнительных доходов не представлен. На основании изложенного законопроект не поддерживается», - пишет газета со ссылкой на СП.

По словам авторов инициативы, документ направлен на снижение социального неравенства и уровня бедности за счет «перераспределяемых путем дополнительного налогообложения сумм налога на доходы физлиц».

Ранее Министерство финансов предложило освободить от налогообложения россиян, получивших выходное пособие при увольнении. Сейчас суммы компенсации сотруднику, покинувшему прежнее место работы, облагаются НДФЛ. При

