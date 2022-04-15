Совместный сервис такси «Ситимобил» и «ВКонтакте» приостановит работу с 15 апреля

Совместный сервис заказа поездок «Ситимобил» и соцсети «ВКонтакте», созданный на базе платформы VK Mini Apps, с 15 апреля прекратит работу. Об этом сообщает ТАСС.

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31 марта сервис «Ситимобил» заявил о приостановке работы с 15 апреля.

Также с 15 апреля приостанавливает работу такси «ВКонтакте». Временно не работает и команда поддержки сервиса.

В сообществе такси «ВКонтакте» сообщается, что пока неизвестно, как скоро сервис восстановит работу, и рекомендуется следить за обновлениями.

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ФОТО: pxhere.com
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