Россия планирует ввести пошлины на экспорт металла

Вице-премьер Андрей Белоусов оценил, сколько средств поступит в бюджет дополнительно от введения пошлин: от черной металлургии будет получено около 114 миллиардов рублей и 50 миллиардов от цветной.

Решение уже поддержали главы Минфина и Минпромторга Антон Силуанов и Денис Мантуров.



