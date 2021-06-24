Россия планирует ввести пошлины на экспорт металла

С 1 августа по 31 декабря Россия планирует ввести временные пошлины на экспорт металлов. Об этом заявил глава Минэкономики Максим Решетников.

Отмечается, что базовая ставка пошлины составит 15%, ставки экспортных пошлин на медь составят 1126 долларов за тонну, на никель – 2321 доллара, на алюминий – 254 доллара.

Вице-премьер заявил, что металлурги должны вернуть государству 100 млрд рублей

Вице-премьер Андрей Белоусов оценил, сколько средств поступит в бюджет дополнительно от введения пошлин: от черной металлургии будет получено около 114 миллиардов рублей и 50 миллиардов от цветной.

Решение уже поддержали главы Минфина и Минпромторга Антон Силуанов и Денис Мантуров.


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ФОТО: РИА Новости/Александр Кондратюк
ТЕГИ:ЭкспортПошлины
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