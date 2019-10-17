Совфед пока не разрешил обложить Россию налогом от Чубайса

Отмечается, что сенаторы раскритиковали документ из-за отсутствия прозрачности в ставках сбора и параметра расчета целевых показателей. Кроме того, в Совфеде отметили, что введение налога может негативно сказаться на экономическом росте и приведет к росту тарифов ЖКХ для рядовых граждан, отмечает Газета.ру.

Тем не менее спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение профильному комитету провести слушания по инициативе МЭР в ноябре текущего года, отмечает РЕН ТВ.

По данным РИА ФАН, МЭР предложило установить максимально допустимый уровень парниковых газов предприятиями на уровне 150 тысяч тонн СО2-эквивалента, превышение квоты должно облагаться «углеродным сбором».

