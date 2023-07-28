Совфед одобрил закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний
Совфед одобрил закон о налоге на сверхприбыль крупных компаний, при этом создав перечень организаций, которые будут освобождены от его уплаты. Об этом сообщает РИА Новости.
Уплата такого налога распространяется на компании, у которая средняя налоговая прибыль за прошедшие два года превысила миллиард рублей.
Освобождаются от уплаты созданные после 2020 года компании, а также малые и средние предприятия. Освобождаются и компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как в этом году они будут платить по НДПИ и демпферу на моторное топливо.
Из перечня плательщиков также исключили застройщиков, реализующих проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды) и так далее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru