Совфед одобрил закон о разовом налоге на сверхприбыль крупных компаний

Уплата такого налога распространяется на компании, у которая средняя налоговая прибыль за прошедшие два года превысила миллиард рублей.



Освобождаются от уплаты созданные после 2020 года компании, а также малые и средние предприятия. Освобождаются и компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как в этом году они будут платить по НДПИ и демпферу на моторное топливо.



Из перечня плательщиков также исключили застройщиков, реализующих проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при условии, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды) и так далее.

