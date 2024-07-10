Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%

Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%. До этого Госдума приняла соответствующий законопроект.

Согласно новому закону, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей. Затем она плавно повышается до 15% на доход до 5 млн рублей в год, до 18% – на доход до 20 млн и до 20% – на доход до 50 млн. Сумма годового дохода, превышающая 50 млн рублей, будет облагаться налогом по ставке в 22%.

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Повышенным налогом НДФЛ не облагается денежное довольствие и иные выплаты участников специальной военной операции, а также северные надбавки.

Законопроект о новой прогрессивной шкале налога на доходы физлиц (НДФЛ) ущемляет интересы среднего класса и мало что меняет для олигархов, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев «Радиоточке НСН».

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:НалогиЗаконНДФЛ

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