Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%
Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%. До этого Госдума приняла соответствующий законопроект.
Согласно новому закону, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей. Затем она плавно повышается до 15% на доход до 5 млн рублей в год, до 18% – на доход до 20 млн и до 20% – на доход до 50 млн. Сумма годового дохода, превышающая 50 млн рублей, будет облагаться налогом по ставке в 22%.
Повышенным налогом НДФЛ не облагается денежное довольствие и иные выплаты участников специальной военной операции, а также северные надбавки.
Законопроект о новой прогрессивной шкале налога на доходы физлиц (НДФЛ) ущемляет интересы среднего класса и мало что меняет для олигархов, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике, депутат от КПРФ Николай Арефьев «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru