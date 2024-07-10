Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками от 13% до 22%. До этого Госдума приняла соответствующий законопроект.

Согласно новому закону, базовая ставка налога в 13% сохранится для годового дохода до 2,4 млн рублей. Затем она плавно повышается до 15% на доход до 5 млн рублей в год, до 18% – на доход до 20 млн и до 20% – на доход до 50 млн. Сумма годового дохода, превышающая 50 млн рублей, будет облагаться налогом по ставке в 22%.