Совфед одобрил федеральный бюджет на 2022-2024 годы
Совет Федерации одобрил в среду закон о федеральном бюджете на 2022-2024 годы.
Из 152 проголосовавших 151 высказался за, один воздержался, голосов против не было.
Основные характеристики бюджета рассчитаны, исходя из прогнозного объема ВВП в 133,33 трлн руб., 141,88 трлн руб. и 151,5 трлн руб на 2022, 2023 и 2024 годы соответственно, отмечает «Интерфакс».
Доходы бюджета на 2022 год запланированы в объеме 25 трлн 021,9 млрд руб., расходы - 23 трлн 694,2 млрд руб., профицит - 1 трлн 327,7 млрд руб.
В 2023 году доходы составят 25 трлн 540,2 млрд руб., расходы - 25 трлн 241,1 млрд руб., профицит 299,1 млрд руб.
При этом на 2024 год запланировал дефицитный бюджет: доходы - 25 трлн 831,8 млрд руб., расходы - 26 трлн 354,4 млрд руб, дефицит - 522,7 млрд руб.
Вместо отдельного закона о прожиточном минимуме, в 2022 году в законе о бюджете прописана его величина в целом по России и для отдельных категорий населения для определений доплаты к пенсиям. Прожиточный минимум составит 12,6 тыс. руб. и будет индексироваться в зависимости от инфляции. Для трудоспособного населения он составит 13,8 тыс. руб., для пенсионеров – 10,9 тыс. руб., для детей - 12,3 тыс. руб.
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