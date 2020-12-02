Совфед обсудит федеральный бюджет на 2021-2023 годы

Совет Федерации на заседании в среду 2 декабря обсудит закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы, а также ряд документов, которые будут развивать новые положения в конституции. Об этом сообщает ТАСС.

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По предварительным прогнозам, российская экономика последующие годы будет демонстрировать рост в районе 3%, инфляция составит не более 4%. В повестку пленарного заседания также вошли законопроект о Государственном совете РФ и закон об ответственности за призывы к отчуждению российских территорий. Члены Совфеда также рассмотрят ряд законопроектов, направленных на установление приоритета Конституции РФ над международными документами.

Также сенаторы обсудят проект закона, посвященного дистанционной работе. Документ призван регулировать рабочие часы сотрудников, работающих дистанционно, а также регламентирует взаимоотношения сотрудника и руководства в условиях "удаленки".

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин также выступит на заседании с докладом о развитии строительной и дорожно-транспортных отраслей.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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