Совфед назвал процент россиян с серой зарплатой

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заявил, что объём фонда серых зарплат в России превышает 10 триллионов рублей ежегодно, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Артамонов отметил, что, по данным Минфина, неофициальную зарплату получают примерно 30-40% россиян. «25 млн человек в РФ вовлечены в неофициальную занятость, это 32,5% экономически активного населения», - подчеркнул он.

Сенатор добавил, что из-за серых зарплат бюджетная система РФ недополучает порядка трёх триллионов рублей доходов. «Это почти 3% ВВП», - уточнил Артамонов.

В настоящее время в России для работодателей, выплачивающих сотрудникам серую зарплату в размере 100 тысяч рублей и выше, предусмотрено уголовное наказание за уклонение от уплаты налогов, сборов или страховых взносов, подлежащих уплате организацией - до двух лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет или без такового.

