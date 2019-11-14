Советские вклады россиян по-прежнему не хотят компенсировать

Приостановку выплаты компенсаций по вкладам в Сбербанк в советский период, помещённых до 20 июня 1991 года, могут продлить до начала 2023 года. Такую рекомендацию Госдуме выработал комитет по финансовому рынку, сообщает ТАСС.

Компенсации по советским вкладам не выплачиваются с 2003 года. Объясняется это тем, что кабинет министров до сих пор не разработал законы, которые определяют порядок применения долгового рубля.

Как отмечает Ura.ru, закон о государственной гарантии восстановления и обеспечения сохранности сбережений россиян советского периода был принят ещё в 1995 году. Согласно документу, сбережения восстанавливаются посредством перевода их в целевые долговые обязательства России с использованием долгового рубля.

Ранее правительство также предложило Госдуме продлить заморозку компенсации, объясняя это отсутствием финансовых возможностей. Для компенсации вкладов, согласно закону, в 2020 году требуется 45,4 триллиона рублей, в 2021 году — 47,2 триллиона рублей, в 2022 году — 49,1 триллиона рублей.

