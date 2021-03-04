Экономист призвал менять «генетический код» экономики России
Директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина, советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко рассказал в пресс-центре НСН, где состоялась онлайн пресс-конференция на тему: Вымирание российского бизнеса: кто выживет?», что необходимо сделать для преодоления экономического кризиса в России.
«Нужно менять генетический код нашей экономики. Эти реформы должны идти и по линии перезагрузки основных инструментов развития – это налоговая система, финансовая, денежно-кредитная политика. И по линии административного давления на бизнес. Два или три раза в истории России такие кардинальные шаги удавалось реализовать. Это НЭП, это реформа Столыпина. В какой-то мере те процессы, которые были в конце перестройки должны были стать пересмотром экономической стратегии, но этого не случилось. Нам, повторюсь, срочно необходимо менять генетический код экономики РФ. Нам нужно выделить блок развития на уровне правительства, который займётся исключительно пересмотром вот этих генеральных условий: налоговой политики, денежно-кредитной политики. А также построением моделей роста в приоритетных секторах», - заключил Антон Свириденко.
Перед этим Свириденко рассказал в пресс-центре НСН, что пока колоссального прорыва в экономике не прогнозируется.
«Потихонечку, со снятием ограничений, в связи с возобновлением работы предприятий из сферы услуг и развлечений восстановление экономики всё же происходит. Во втором квартале, по всей видимости, будет наращивание оборотов. Также не стоит забывать, что поднялись цены на энергоносители, что также простимулирует нашу экономику. Однако колоссального прорыва пока ждать не стоит», - отметил эксперт.
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