Советник Байдена предупредил об опасности нехватки газа в Европе

В эфире Bloomberg TV советник предупредил, что в случае холодной зимы ряду стран придется распределять газ для населения по квотам. Однако часть государств смогут покупать топливо по повышенным ценам.

Также Хохштайн отметил, что низкий уровень поставок газа из России можно объяснить лишь политическими играми. При этом мощность газотранспортной системы (ГТС) Украины позволяет увеличить прокачку топлива более чем вдвое.

