Советник Байдена предупредил об опасности нехватки газа в Европе
Текущий уровень заполнения хранилищ газа, низкие поставки из России и проблемы с доступностью сжиженного природного газа (СПГ) могут привести к тому, что Европе не хватит топлива даже для отопления. Об этом заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн.
В эфире Bloomberg TV советник предупредил, что в случае холодной зимы ряду стран придется распределять газ для населения по квотам. Однако часть государств смогут покупать топливо по повышенным ценам.
Также Хохштайн отметил, что низкий уровень поставок газа из России можно объяснить лишь политическими играми. При этом мощность газотранспортной системы (ГТС) Украины позволяет увеличить прокачку топлива более чем вдвое.
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