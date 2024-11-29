Совет ЕЭК временно отменил пошлину на ввоз в РФ сливочного масла

Пошлину на ввоз в Россию 25 тысяч тонн сливочного масла временно отменили. Соответствующее решение принял Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

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В пресс-службае организации заявили, что тарифная льгота в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины «будет действовать с даты вступления документа в силу по 15 июня 2025 года».

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев указал, что данная мера позволит обеспечить дополнительное предложение сливочного масла на внутреннем рынке, не допустить дефицита и сдержать рост цен.

Ранее в Минсельхозе заявили, что пошлина на экспорт подсолнечного масла увеличится с 2891,1 рубля в ноябре 2024 года до 9195,8 рубля в декабре 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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