«Союзмолоко»: Россия локализовала все форматы упаковки для продуктов питания
Россия локализовала все форматы упаковки для продуктов питания, говорится в материалах Национального союза производителей молока («Союзмолоко»).
Отмечается, что стране удалось полностью преодолеть кризис в индустрии упаковки, включая все необходимые варианты для детского питания.
Летом 2022 года вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что в России стартует выпуск собственной асептической упаковки типа TetraPak и PurePak. Она отмечала, что экспериментальная упаковка сейчас производится целлюлозно-бумажной компанией «Монди» в Коми, также эксперимент затронул производителей молока, таких как завод имени Верещагина.
Советник генерального директора Южного молочного союза Валерий Бледных тогда говорил «Радиоточке НСН», что молочная индустрия в России успешно решает проблемы с упаковкой, однако производство аналогов коробкам TetraPak необходимо локализовать как можно скорее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Владивостоке не стали отменять концерт Дианы Арбениной
- СМИ сообщили о сотнях наемников из Колумбии в рядах ВСУ
- В Красноярске мужчине дали 13 лет колонии за госизмену и подготовку диверсии
- Семьям экипажа сбитого под Белгородом Ил-76 вручили Ордена Мужества
- Посол России во Франции объяснил накачивание Западом военных бюджетов
- В России обнаружили крупнейшую популяцию вымирающего астрагала замечательного
- «Союзмолоко»: Россия локализовала все форматы упаковки для продуктов питания
- К 2027 году в России появятся электронные паспорта спортсменов
- Хиллари Клинтон назвала Карлсона «полезным идиотом» из-за интервью с Путиным
- Вильфанд заявил о рекордных для 8 февраля сугробах в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru