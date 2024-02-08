«Союзмолоко»: Россия локализовала все форматы упаковки для продуктов питания

Летом 2022 года вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что в России стартует выпуск собственной асептической упаковки типа TetraPak и PurePak. Она отмечала, что экспериментальная упаковка сейчас производится целлюлозно-бумажной компанией «Монди» в Коми, также эксперимент затронул производителей молока, таких как завод имени Верещагина.

Советник генерального директора Южного молочного союза Валерий Бледных тогда говорил «Радиоточке НСН», что молочная индустрия в России успешно решает проблемы с упаковкой, однако производство аналогов коробкам TetraPak необходимо локализовать как можно скорее.

