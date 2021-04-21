Союз потребителей России предложил ввести лимит на потребление электричества

Утверждается, что граждане будут обязаны платить больше за потребление свыше максимальной нормы в 100 киловатт-часов в месяц на человека. За каждого дополнительного человека, проживающего вместе с ним, будут добавлять по 50 киловатт-часов, а при наличии электроплиты данный показатель коэффициента будет умножаться в 1,5 раза.

Как считает Шелищ, каждому региону России необходимо предоставить право устанавливать максимальный порог в зависимости от длины светового дня или других показателей. Повышать плату при превышении лимита следует, например, за каждые новые 100 киловатт-часов, пишут «Известия».

Текущие тарифы на электроэнергию для россиян в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных. Об этом заявил замруководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов. Один из субъектов РФ, где жители оплачивают электроэнергию по максимально приближенным к экономически обоснованным тарифам — Москва.

