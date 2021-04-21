Союз потребителей России предложил ввести лимит на потребление электричества

Союз потребителей России обратился к главе кабмина РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения, пишут «Известия» со ссылкой на главу организации Петра Шелеща.

Эксперт назвал настоящую цену на электричество для россиян

Утверждается, что граждане будут обязаны платить больше за потребление свыше максимальной нормы в 100 киловатт-часов в месяц на человека. За каждого дополнительного человека, проживающего вместе с ним, будут добавлять по 50 киловатт-часов, а при наличии электроплиты данный показатель коэффициента будет умножаться в 1,5 раза.

Как считает Шелищ, каждому региону России необходимо предоставить право устанавливать максимальный порог в зависимости от длины светового дня или других показателей. Повышать плату при превышении лимита следует, например, за каждые новые 100 киловатт-часов, пишут «Известия».

Текущие тарифы на электроэнергию для россиян в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных. Об этом заявил замруководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов. Один из субъектов РФ, где жители оплачивают электроэнергию по максимально приближенным к экономически обоснованным тарифам — Москва.

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ФОТО: РИА Новости
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