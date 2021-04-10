Эксперт назвал настоящую цену на электричество для россиян

Текущие тарифы на электроэнергию для россиян в среднем на 30-50% ниже экономически обоснованных. Об этом заявил замруководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов.

«Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электроэнергию для населения в России составляет в среднем около 2-3 рубля за кВт.ч (в зависимости от использования газовой или электрической плиты)», — объяснил эксперт в беседе с РИА Новости.

В России действуют цены на электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня для населения и приравненных к нему потребителей, территориально изолированных энергосистем, потребителей неценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ), отдельных частей их ценовых зон с особенностями функционирования опта и розницы.

Один из субъектов РФ, где жители оплачивают электроэнергию по максимально приближенным к экономически обоснованным тарифам — Москва. Как отметил Колобов, разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа для москвичей составляет менее 1 рубля за кВт.ч (при использовании газовой плиты) либо менее 1,5 рубля за кВт.ч при использовании электроплиты.

Эксперт добавил, что на некоторых территориях невозможно довести уровень тарифов до экономически обоснованного.

«Например, это изолированные и удаленные территории, где экономически обоснованный уровень тарифа для потребителей по объективным причинам может достигать 40-45 рублей за кВт.ч при фактическом тарифе в 3-5 рублей за кВт.ч», — пояснил Колобов.



