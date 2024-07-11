Союз хлебопечения: Цены на хлеб могут вырасти минимум на 20%

В ближайшее время хлеб в России может подорожать минимум на 20% на фоне роста цен на муку, заявил исполнительный директор Национального союза хлебопечения (НСХ) Рустам Айдиев, передает РИА Новости.

Из-за этого в союзе призвали временно ввести пошлину на экспорт муки по аналогии с зерном, чтобы не спровоцировать дальнейший рост цен.При этом Минсельхоз не видит угроз и ссылается на хороший урожай зерна в прошлом году.