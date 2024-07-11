Союз хлебопечения: Цены на хлеб могут вырасти минимум на 20%

В ближайшее время хлеб в России может подорожать минимум на 20% на фоне роста цен на муку, заявил исполнительный директор Национального союза хлебопечения (НСХ) Рустам Айдиев, передает РИА Новости.

Из-за этого в союзе призвали временно ввести пошлину на экспорт муки по аналогии с зерном, чтобы не спровоцировать дальнейший рост цен.При этом Минсельхоз не видит угроз и ссылается на хороший урожай зерна в прошлом году.

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Ранее исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев заявил, что цены на хлеб, производимый в России, с начала 2024 года поднялись на 10—15% из-за роста транспортных расходов.

Хлеб, как и другие продукты питания, регулярно дорожает, однако увеличение его стоимости не превосходит показатели инфляции, рассказал вице-президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Канцельсон «Радиоточке НСН». По его словам, значительного повышения цены не ожидается.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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