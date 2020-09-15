Соцвыплаты гражданам России при пандемии не сказались на выплатах кредитов
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказал, из каких денег люди выплачивают кредиты
Соцвыплаты, которые россияне начали получать в начале июня на фоне пандемии, никак не отразились на выплатах долгов ими микрофинасовым организациям, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» в ходе пресс-конференции на тему: «Невозвратные долги. Банки продают должников коллекторам».
По его словам, на начало июня даже пришелся пик невозвратов. «К концу первой декады июня - пик невозврата. Люди выплачивали из сэкономленного, в это время отмечался рост выплат по долгам. "Вертолетные деньги" не повлияли на выплаты по долгам», - сказал он.
Он рассказал, что резкий всплеск запросов на кредиты был в конце марта. Микрофинансовые организации на этом фоне ограничили выдачи, в конце апреля - начале мая потребители изменили поведение. После первого шока люди меньше стали тратить и начали выплачивать свои долги.
Он также добавил, что за январь - май коллекторам выставили долгов от банков на 67 млрд руб - на 35% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эти продажи начались в конце мая – начале июня. У МФО в апреле и мае рынок стоял, у коллекторов тоже. «Сначала МФО остановили всю выдачу, долги тоже не продавали, так как шла переоценка кредитного портфеля. Только в конце мая начались продажи долгов коллекторам», - пояснил он.
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