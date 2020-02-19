Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля

Социальная пенсия назначается по старости (65 лет для женщин и 70 — для мужчин), если у человека нет подтвержденного трудового стажа или его не хватает для трудовой пенсии. Соцпенсию получают инвалиды и дети без кормильца. Ее средний размер в России в прошлом году составлял 9266 рублей.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН заявил, что пенсии с учётом сегодняшних цен в России должны составлять 100-150 тысяч рублей. Так он прокомментировал пенсии известных российских артистов и музыкантов. Пригожин также сказал, что сейчас он старается по возможности обеспечить свою супругу, чтобы в финансовом плане она была независимой.



