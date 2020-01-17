С марта 2020 года в Крыму заработают региональные операторы связи

Региональные операторы связи в Крыму заработают с марта 2020 года. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов, передает «КИА».

По словам Зырянова, каждый крымчанин сможет бесплатно перейти на регионального оператора, сохранив свой номер. Такое решение принято после того, как два крупных мобильных оператора России объявили о повышении тарифов в республике.

Чиновник добавил, что смену оператора можно будет произвести в МФЦ региона, офисах «Почты России» и операторов связи при предоставлении паспорта. Зырянов также отметил, что в настоящее время ведется работа над улучшением качества связи домашних операторов, в частности, по его словам, в скором времени базовые станции установят в Керчи и Ялте.



