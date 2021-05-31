Составлен список регионов, лидирующих по социально-экономическому развитию

В Росси составлен очередной рейтинг социально-экономического положения регионов, передает РИА Новости.

На первых строчках по данным за прошлый год - Москва и Санкт-Петербург, замыкают рейтинг Тува и Еврейская автономная область. Список составлен на основе объединения ключевых показателей регионального развития за 2020 год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне экономического развития каждого российского региона и его позициях на экономической карте страны по итогам прошлого года.

У Москвы и Санкт-Петербурга интегральный рейтинг превышает 80 баллов. У Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Московской области этот показатель по итогам 2020 года выше отметки 70, а у Татарстана вплотную приближается к этому уровню.