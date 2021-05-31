Составлен список регионов, лидирующих по социально-экономическому развитию
В Росси составлен очередной рейтинг социально-экономического положения регионов, передает РИА Новости.
На первых строчках по данным за прошлый год - Москва и Санкт-Петербург, замыкают рейтинг Тува и Еврейская автономная область. Список составлен на основе объединения ключевых показателей регионального развития за 2020 год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне экономического развития каждого российского региона и его позициях на экономической карте страны по итогам прошлого года.
У Москвы и Санкт-Петербурга интегральный рейтинг превышает 80 баллов. У Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Московской области этот показатель по итогам 2020 года выше отметки 70, а у Татарстана вплотную приближается к этому уровню.
В первую десятку также входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская и Ленинградская области, Красноярский и Краснодарский края.
Отмечается, что регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне. Кроме того, эти регионы обеспечивают половину суммарного ВРП.
В последнюю десятку списка попали Еврейская автономная область, Республики Тыва, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Хакасия, Кабардино-Балкария, Чукотский автономный округ.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству добиться опережающего роста доходов населения и инвестиций в основной капитал в регионах с низкими социально-экономическими показателями, сообщает пресс-служба Кремля.
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