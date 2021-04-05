Путин поручил кабмину добиться роста доходов населения в «отстающих» регионах

Президент России Владимир Путин поручил правительству добиться опережающего роста доходов населения и инвестиций в основной капитал в регионах с низкими социально-экономическими показателями, сообщает пресс-служба Кремля.

«Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского», - говорится в документе.

В 2019 году в России был составлен список из десяти регионов с самыми низкими социально-экономическими показателями, в который вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Калмыкия, Курганская и Псковская области. Для каждого из этих субъектов были утверждены индивидуальные программы развития, на реализацию которых в два этапа направят 100 миллиардов рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству проверить доступность внутренних авиаперевозок с Дальнего Востока «с учётом имеющихся механизмов государственной поддержки», сообщает RT.

