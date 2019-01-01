Составлен список богатейших наследников в России
Составлен рейтинг самых богатых наследников российских бизнесменов. На первом месте в списке, составленном журналом Forbes, оказался сын президента «ЛУКойла» Вагита Алекперова. По данным издания, 28-летний Юсуф может получить наследство в 21,8 миллиарда долларов. Юсуф Алекперов лидирует четвертый год подряд.
Всего в рейтинге 48 дочерей и сыновей миллиардеров, у которых есть шансы унаследовать в общей сумме 238 миллиардов долларов, сообщает life.ru.
Список пополнил один новый участник – это сын основного владельца ТМК и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского Александр, отмечает Ura.ru.
По оценкам Forbes, на 19 апреля 2019 года в России насчитывается 103 долларовых миллиардера, их совокупное состояние — 440 миллиардов долларов.
Ранее Forbes рассказал о самых экстравагантных тратах отечественных олигархов.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками
- Волынец призвала родителей активнее участвовать в жизни детей-школьников
- Пятеро россиян остаются в больницах Италии после ДТП
- Сергей Скрипаль позвонил в Россию 9 мая
- Милонов: Родители должны выбрать количество учебных дней своих детей