Составлен рейтинг стран по доступности бензина

В топ-5 также вошли Австрия, Ирландия и Великобритания, говорится в материале. Россия расположилась в списке на 20-м месте, между Чехией и Грецией. Меньше всего бензина на свои зарплаты могут позволить себе жители Украины (395 литров), Белоруссия, Венгрия и Латвия.

Отмечается, что в абсолютных ценах 95-й бензин дешевле всего в Казахстане (29,6 рубля за литр), России (46,4 рубля), Белоруссия (52 рубля) и Украина (57,6 рубля).

