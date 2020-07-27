Составлен рейтинг стран по доступности бензина
Люксембург и Норвегия лидируют в рейтинге европейских стран по доступности бензина с октановым числом 95 из расчёта его стоимости относительно среднемесячных зарплат населения. В обеих странах довольно высокие зарплаты, на которые жители могут позволить себе приобрести около 3,2 тысячи литров бензина, передаёт РИА Новости.
В топ-5 также вошли Австрия, Ирландия и Великобритания, говорится в материале. Россия расположилась в списке на 20-м месте, между Чехией и Грецией. Меньше всего бензина на свои зарплаты могут позволить себе жители Украины (395 литров), Белоруссия, Венгрия и Латвия.
Отмечается, что в абсолютных ценах 95-й бензин дешевле всего в Казахстане (29,6 рубля за литр), России (46,4 рубля), Белоруссия (52 рубля) и Украина (57,6 рубля).
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