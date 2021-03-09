Составлен рейтинг регионов по доступности ипотеки
Ямало-Ненецкий округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский округ лидируют в списке регионов с самым доступным ипотечным кредитованием, сообщает РИА Новости.
В конце рейтинга - республики Северного Кавказа, при этом в целом во время эпидемии коронавируса доступность жилья в России увеличилась из-за льготной ипотеки.
Как говорят эксперты, 2020 год оказался абсолютно нетипичным из-за пандемии COVID-19, что в том числе сказалось на ипотеке и рынке недвижимости. За прошлый год в стране было выдано около 1,72 млн новых ипотечных займов против 1,28 млн в 2019 году.
Программа льготного ипотечного кредитования, вероятно, будет продлена после 2024 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, слова которого передает РИА Новости.
По словам вице-премьера, ее механизмы при этом могут быть изменены.
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