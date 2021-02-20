Минфин планирует включить частные дома в программу ипотеки под 6%

Минфин РФ предлагает распространить на строительство частных домов программу «Семейная ипотека» под 6% годовых. В пресс-службе министерства сообщили, что подготовили соответствующий проект.

Сейчас в льготную программу по ипотеке входит приобретение квартир в жилых домах. Минфин хочет включить в этот список покупку земельных участков под строительство частных построек или строительство частного дома уже на имеющемся участке.

Вице-премьер РФ: программу льготной ипотеки могут продлить после 2024 года

С момента действия программы банки выдали 129,4 льготных кредита на сумму 344,3 млрд рублей. Из федерального бюджета было предоставлено субсидий на сумму 6,3 млрд рублей, из них 4,9 млрд – в 2020 году.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИпотекаМинфин
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