Составлен рейтинг городов-лидеров по уровню зарплат

Исследователи пришли к выводу, что в Москве и Южно-Сахалинске средние зарплаты составляют 96,9 тысяч рублей и 90,6 тысяч рублей соответственно. Остальные три места занимают северные города: Салехард (88 тыс. рублей), Сургут (75,8 тыс. рублей) и Ханты-Мансийск (71,6 тыс. рублей).

Самые маленькие доходы отмечены в Шахтах (26,6 тыс. рублей), Черкесске (26,4 тыс. рублей) и Элисте (27,1 тыс. рублей), сообщает RT.

