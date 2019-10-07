Составлен рейтинг городов-лидеров по уровню зарплат
Москва и Южно-Сахалинск заняли первые места в рейтинге городов РИА Новости по уровню зарплат. Эксперты проанализировали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в сотне крупнейших городов страны.
Исследователи пришли к выводу, что в Москве и Южно-Сахалинске средние зарплаты составляют 96,9 тысяч рублей и 90,6 тысяч рублей соответственно. Остальные три места занимают северные города: Салехард (88 тыс. рублей), Сургут (75,8 тыс. рублей) и Ханты-Мансийск (71,6 тыс. рублей).
Самые маленькие доходы отмечены в Шахтах (26,6 тыс. рублей), Черкесске (26,4 тыс. рублей) и Элисте (27,1 тыс. рублей), сообщает RT.
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