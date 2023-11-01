«Соллерс» и «АвтоВАЗ» попросили кабмин разобраться с нехваткой автовозов
Концерны «АвтоВАЗ» и «Соллерс» обратилась к правительству за помощью из-за удорожания доставки машин в дилерские центры, сообщает РБК со ссылкой на источник в отрасли.
Собеседник издания пожаловался на дефицит автовозов, в результате чего тарифы на перевозки машин выросли почти в два раза. Он заявил, что логистика в этой сфере не регулируется государством, а расходы включают в итоговую стоимость автомобиля.
Отмечается, что критическая ситуация в отрасли сложилась с начала текущего года. Представители «Соллерс» и «АвтоВАЗа» не стали отрицать наличие проблем.
В беседе с «Радиоточкой НСН» вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко рассказал о дефиците запчастей для китайских автомобилей, которые ввозятся в Россию мелкими партиями и по параллельному импорту.
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