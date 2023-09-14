Собянин: Жители 75 домов получат новые квартиры по реновации раньше срока
Новые квартиры по программе реновации жилфонда в Москве раньше срока получат жители 75 домов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Здания должны были расселять не раньше 2025 года – все они включены во второй и третий этапы программы. Но мы смогли ускорить строительство, и москвичи переедут или уже получили комфортное жилье гораздо раньше», – отметил градоначальник в своем Telegram-канале.
С начала года столичные власти подобрали 27 территорий под строительство, ввели в эксплуатацию 36 домов. В текущем году были полностью расселены 148 домов, ключи от новых квартир получили более 26 тысяч человек. Планируется, что до конца сентября под заселение передадут еще 10 новостроек в семи округах Москвы, начать переезд смогут свыше 7 тысяч горожан.
Собянин напомнил, что при необходимости за помощью с переездом можно обратиться к бесплатному суперсервису для москвичей, в рамках которого переезжающие в новое жилье по программе реновации могут вызвать грузчиков и перевезти свои вещи. С ноября 2020 года сервисом воспользовались 94 тысячи человек.
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