Собянин заявил о планах открыть в 2023 году МЦД-3 и МЦД-4

Так, церемония подписания состоялась в вестибюле реконструированной станции «Переделкино» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Собянин и Белозеров в понедельник открыли после реконструкции станцию, а также вторую пассажирскую платформу и вторую очередь пассажирского вестибюля железнодорожной станции «Минская».

По словам Собянина, 2022 год был рекордным по объему инвестиций. Мэр указал, что следующий год будет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения: будут введены два проекта - МЦД-3 и МЦД-4 общей протяженностью 170 километров, а также порядка 60-70 вокзалов и порядка 30 пересадок на другие виды транспорта.

Таким образом, план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году включает в себя запуск двух новых диаметров, а также 14 новых и реконструированных пригородных вокзалов на маршрутах диаметров. По словам Белозерова, строительство 14 новых станций будет грандиозным. Он подчеркнул, что в 2022 году были значительно уменьшены сроки строительства, при этом в процессе работы внедрялись технологии российского производства.

