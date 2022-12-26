Собянин заявил о планах открыть в 2023 году МЦД-3 и МЦД-4
Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году.
Так, церемония подписания состоялась в вестибюле реконструированной станции «Переделкино» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД). Собянин и Белозеров в понедельник открыли после реконструкции станцию, а также вторую пассажирскую платформу и вторую очередь пассажирского вестибюля железнодорожной станции «Минская».
По словам Собянина, 2022 год был рекордным по объему инвестиций. Мэр указал, что следующий год будет знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения: будут введены два проекта - МЦД-3 и МЦД-4 общей протяженностью 170 километров, а также порядка 60-70 вокзалов и порядка 30 пересадок на другие виды транспорта.
Таким образом, план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году включает в себя запуск двух новых диаметров, а также 14 новых и реконструированных пригородных вокзалов на маршрутах диаметров. По словам Белозерова, строительство 14 новых станций будет грандиозным. Он подчеркнул, что в 2022 году были значительно уменьшены сроки строительства, при этом в процессе работы внедрялись технологии российского производства.
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