Собянин открыл восстановленную эскалаторную галерею и горнолыжный комплекс на Воробьёвых горах
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс на Воробьевых горах - лыжный трамплин К-40, кресельную канатную дорогу и три горнолыжных трассы.
«Спортивный горнолыжный комплекс «Воробьевы горы» в основном завершен. Огромная, инженерная работа завершена, и Москва получила первоклассные горнолыжные склоны, два трамплина, третий еще достраивается. И я думаю, что в ближайшее время можно уже будет проводить соревнования здесь», - отметил Собянин.
Градоначальник сообщил, что в спортивном кластере созданы все необходимые условия для спортсменов.
«И для детей специальная трасса, и для сноубордистов, и для лыжников. Все помещения для тренеров, для команд - здесь все оборудовано. Я думаю, что это будет одно из самых популярных мест в Москве», - подчеркнул он.
Также мэр Москвы открыл восстановленную эскалаторную галерею на Воробьевых горах
«Она введена по просьбам москвичей и снова будет радовать все поколения многие десятилетия», - добавил Собянин.
В свою очередь, вице-мэр, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов пообещал, что проезд по эскалаторной галерее будет бесплатным.
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