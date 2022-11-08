Собянин заявил, что автозавод «Москвич» возобновит сборку в конце года

По его словам, для развития производства понадобится наладить доставку необходимых грузов, с этой целью с РЖД, Московским автомобильным заводом и «Камазом» будет заключено соглашение о создании в Печатниках нового транспортно-логистического центра «Южный порт».

«Будут построены контейнерная и универсальная площадки для тяжеловесных грузов, а также складской комплекс. После открытия основную загрузку транспортно-логистического центра обеспечит «Москвич», - написал градоначальник.

Ранее гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин заявил, что к 2025 году завод планирует разработать собственную платформу для производства электромобилей, сообщает RT.