Собянин заявил, что автозавод «Москвич» возобновит сборку в конце года

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что сборку автомобилей на заводе «Москвич» планируется возобновить в конце текущего года.

«Москвич» выпустит 50 тысяч автомобилей в следующем году

По его словам, для развития производства понадобится наладить доставку необходимых грузов, с этой целью с РЖД, Московским автомобильным заводом и «Камазом» будет заключено соглашение о создании в Печатниках нового транспортно-логистического центра «Южный порт».

«Будут построены контейнерная и универсальная площадки для тяжеловесных грузов, а также складской комплекс. После открытия основную загрузку транспортно-логистического центра обеспечит «Москвич», - написал градоначальник.

Ранее гендиректор «Москвича» Дмитрий Пронин заявил, что к 2025 году завод планирует разработать собственную платформу для производства электромобилей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Сергей СобянинАвтопромМосква
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