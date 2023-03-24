Собянин: Запуск БКЛ стимулирует развитие экономики Москвы
Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро развивает не только транспортную систему, но и экономику города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Вокруг новых станций растут целые микрорайоны: возводятся жилье, коммерческие и социальные объекты. Недвижимость даст городу налоговые доходы - и уже в следующем году БКЛ окупится. Каждый рубль из бюджета, вложенный в БКЛ, принесет почти в семь раз больше инвестиций», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Так, Москва направила на строительство линий, станций и прилегающих объектов инфраструктуры 778 млрд рублей, при этом частные инвесторы вложат в объекты свыше 5,2 трлн рублей. К 2030 году на социальных и коммерческих объектах в районе кольца получат работу около 400 тысяч человек.
Как отметил Собянин, часть средств на строительство БКЛ привлекли через «зеленые» облигации столицы, доходы от которых используют на экологические проекты. На закупку поездов город взял федеральный инфраструктурный бюджетный кредит под 3% годовых, рассчитанный на 15 лет. Москва планирует приобрести почти 500 современных вагонов.
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