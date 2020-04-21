Собянин выделил снижающим аренду собственникам площадей более 15 млрд рублей

Торговые и коммерческие центры в Москве, которые готовы снизить ставку аренды для предпринимателей, получат гранты от городских властей. Об этом информирует официальный сайт мэра российской столицы. Такое положение содержится в комплексе мер поддержки бизнеса, утверждённого Сергеем Собяниным.

В целом на гранты для арендодателей, снизивших ставку, выделено более 13 миллиардов рублей. Деньги пойдут на компенсацию собственникам сумму налогов на имущество и земельных платежей.

На грант смогут рассчитывать те владельцы торговых площадей, которые снизят арендную плату на двукратный размер компенсации, но не менее чем в полтора раза от первоначальной ставки. Такое разъяснение дал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, отмечает АГН «Москва».

Еще 2,1 миллиарда рублей направят на поддержку 2,6 тысяч налогоплательщиков, которые используют такие площади самостоятельно. Таким образом, помощь от города получат около 6,5 тысяч налогоплательщиков на общую сумму 15,3 миллиарда рублей.

Собственники коммерческой недвижимости, которые используют её самостоятельно в качестве торговых, коммерческих центров или отелей, получат компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за весь период приостановки работы предприятия в связи с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Помимо этого, владельцам коммерческой недвижимости продлили до 31 декабря срок уплаты авансовых платежей за второй квартал текущего года по налогу на имущество и земельному налогу.

