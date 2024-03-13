Собянин выделил грант на развитие венчурных инвестиций в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин выделил грант в размере два миллиарда рублей столичному Фонду развития венчурного инвестирования.

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Так, Фонд развития венчурного инвестирования Москвы (Moscow Seed Fund) был создан в 2005 году. Он оказывает финансовую поддержку технологическим компаниями, в том числе предоставляет льготные займы для реализации инновационных проектов на ранней стадии, а также выделяет гранты победителям и призерам акселерационных программ.

Получить поддержку могут предприятия, которые занимаются информационными, медицинскими и образовательными технологиями, а также производители и разработчики современного промышленного оборудования. С 2012 по программе посевных инвестиций фонд выделил порядка миллиарда рублей. За это время было заключено свыше 150 сделок, а поддержку получили более 100 инновационных компаний.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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