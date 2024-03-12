Собянин: В Технополисе «Москва» уже создано 16 тысяч рабочих мест

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис "Москва"» занимает уже более 280 га, здесь создали свыше 16 тысяч рабочих мест и около 400 уникальных разработок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, ОЭЗ стремительно развивается.

«Только в 2023 году территория увеличилась на 53 га после ввода в эксплуатацию индустриального парка "Руднево", на базе которого по поручению президента РФ Владимира Путина был создан Федеральный центр беспилотных авиасистем», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр напомнил, что в границы зоны вошел участок площадью свыше 5 га, на котором после реконструкции бывшего производственного корпуса АЗЛК начнут работу предприятия столичного кластера электромобилестроения. В частности, планируется запустить производство литийионных батарей для электрокаров.

По словам Собянина, всего в ОЭЗ работают более 200 предприятий, инвестировавших в экономику Москвы свыше 160 млрд рублей. Кроме того, увеличивается количество собственных разработок компаний технополиса. Большую часть из них регистрируют в качестве патентов, лицензий, свидетельств, товарных знаков, ноу-хау. Так, в прошлом году было оформлено более 50 уникальных идей.

