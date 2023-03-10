Собянин: В районе МГТУ имени Баумана благоустроят 13 улиц и переулков

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве студенческого квартала Московского государственного технического университета имени Баумана. Об этом градоначальник написал на своем персональном сайте.

Как отметил Собянин, работы на 13 улицах и переулках в районе вуза станут крупнейшим проектом создания качественной городской среды в центре Москвы.

«Весной-летом 2023 года планируем привести в порядок ул. Бауманская, 2-я Бауманская, Малая Почтовая и Ладожская, Бригадирский, Старокирочный, Госпитальный, Денисовский, Малый Гавриков, Спартаковский, Гарднеровский пер., Проектируемый проезд №1106 и Хомутовский тупик», — рассказал мэр.

С одной стороны, столичные власти продолжают начатое в прошлом году благоустройство улиц Басманного и Красносельского районов, с другой стороны — это важнейшая часть проекта развития главного технического вуза страны.

Собянин указал, что в 2023 и 2024 годах по обоим берегам Яузы построят новый кампус МГТУ имени Баумана. Он будет включать современные здания исследовательских центров, научной библиотеки, общежитий, общая площадь которых составит порядка 170 тысяч квадратных метров.

