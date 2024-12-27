Курс доллара на Forex превысил 106 рублей
Курс доллара на Forex превысил 106,5 рубля впервые с 12 декабря. Об этом сообщает площадка Investing.com.
Уточняется, что по данным на 13:24 мск 27 декабря американская валюта подорожала на 7,01% - до 106,747 рубля. При этом курс доллара превысил курс евро, который прибавил лишь 1,95% и поднялся до 106,254 рубля.
Через несколько минут курс европейской валюты вырос ещё на 2,77% - до 107,108 рубля.
Официальный курс доллара и евро, установленный Центробанком РФ на 27 декабря, составил 99,22 рубля и 103,29 рубля, соответственно.
Ранее аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил, что в России в период новогодних праздников курс доллара составит порядка 100 рублей, сообщает RT.
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