Любимова заявила о росте сборов российского кино

Сборы российских кинофильмов в текущем году четверть превысили показатели 2023 года. Как пишет РИА Новости, об этом заявила глава Минкульта Любимова.

«Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым стал главным фильмом 2024 года

По её словам, в целом кассовые сборы в России поднялись на 16%.

Также она указала, что к середине декабря объём российского рынка кинопроката превысил 43 млрд рублей, а отечественные кинокартины обеспечили 77% данной суммы.

Отмечается, что в 2024 году более миллиарда рублей в прокате собрали российские ленты «Мастер и Маргарита», «Холоп 2», «Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Лёд 3», «Сто лет тому вперед» и «Огниво», а также мультфильм «Три богатыря и Пуп земли».

Ранее портал «Кино-Театр.Ру» сообщил, что российские кинофильмы с 2 ноября 2023-го по 31 октября 2024 года собрали в прокате около 27 миллиардов рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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