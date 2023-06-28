Собянин: В прошлом году в Москве благоустроили почти 2,6 тыс. дворов

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве дворов столицы. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

Как отметил мэр, за последнее десятилетие в городе преобразились детские площадки, которые стали яркими игровыми комплексами для всестороннего развития детей. Новые площадки появляются в столичных районах по мере их благоустройства, здесь оборудуют веревочные парки, скалодромы, головоломки, скейт-парки, памп-треки и многое другое.

«В прошлом году благоустроили 2 тыс. 593 московских двора. В этом планируем привести в порядок больше 1,6 тыс. и в каждом обновим игровую зону», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, новые детские площадки возведут в ходе благоустройства дворов московских школ и детских садов. За два года власти обновили уже 600 территорий. В частности, в парках, скверах и на знаковых объектах установили оригинальные игровые комплексы. Так, на Северном речном вокзале появилась тематическая площадка «Волга-Волга», на «Ходынском поле» — площадка «Авиатор» с прототипом самолета ИЛ-18, в лесопарке «Кусково» — девять игровых площадок в сказочной и лесной тематике. Также разнообразные комплексы для игр и спорта обустроили в парке «Яуза».

Собянин подчеркнул, что горожане сами инициируют создание игровых зон для детей. Например, в СНТ «Луч» в поселении Рязановское по просьбам жителей обустроили игровой городок в сказочном стиле. В Троицком и Новомосковском округах в прошлом году появилось четыре парка с современными игровыми комплексами, в Роговском — три площадки, в Филимонковском — пятиметровые качели, в Десеновском — игровая зона в экопарке «Природный».

