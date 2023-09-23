Собянин: В Москве создали уникальные кабели для измерительных приборов

По его словам, уникальная разработка превзошла аналоги из Швейцарии.

Градоначальник отметил, что инновационные кабели важны для работы многих предприятий. Применять эти разработки будут в том числе для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в медицинских кабинетах рентгена и в летательных аппаратах.

