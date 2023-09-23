Собянин: В Москве создали уникальные кабели для измерительных приборов
23 сентября 202318:42
Столичные инженеры разработали уникальные кабели для приборов, которые измеряют параметры окружающей среды, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, уникальная разработка превзошла аналоги из Швейцарии.
Градоначальник отметил, что инновационные кабели важны для работы многих предприятий. Применять эти разработки будут в том числе для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в медицинских кабинетах рентгена и в летательных аппаратах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru