Собянин: В Москве создали уникальные кабели для измерительных приборов

Столичные инженеры разработали уникальные кабели для приборов, которые измеряют параметры окружающей среды, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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По его словам, уникальная разработка превзошла аналоги из Швейцарии.

Градоначальник отметил, что инновационные кабели важны для работы многих предприятий. Применять эти разработки будут в том числе для контроля уровня радиации на атомных электростанциях, в медицинских кабинетах рентгена и в летательных аппаратах.

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинПроизводствоМосква

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