Российские производители сохранили лидерство на рынке автобусов

Эксперты рынка отмечают, что бороться с конкурентами отечественным компаниям помогают широкая линейка городских моделей, а также мощная господдержка. В результате, китайские бренды, увеличившие свою долю на рынке легковых автомобилей до 45%, на рынке автобусов прибавили лишь 12%.

Отмечается, что доля отечественных автобусных заводов в классе средних моделей за год снизилась всего на 0,7% и сейчас составляет 72,1%. Потери в классе больших автобусов несколько существеннее - около 9,5% рынка, а в сегменте «особо больших автобусы» провал - минус 23,8%.

Несмотря на это во всех сегментах российские компании лидируют на отечественном автобусном рынке по количеству проданных машин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российских регионах до 2030 года нужно заменить более 57 тысяч автобусов, пять тысяч троллейбусов и четыре тысячи трамваев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

