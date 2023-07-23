Собянин: В Москве импортозаместили компоненты для реакторов атомных ледоколов

Градоначальник отметил, что раньше детали поставляли из европейских стран. Столичная компания создала элемент за рекордные четыре месяца, подчеркнул Собянин.

К концу года эти компоненты будут на всех строящихся российских ледоколах, которые обеспечивают работу Северного морского пути, уточнил мэр.

По его словам, Москва оказала производителю поддержку. Предприятие получило статус промышленного комплекса и налоговые льготы. Оно может направить сэкономленные средства на собственное развитие.

Собянин ранее рассказал о развитии индустриального парка «Руднево» на востоке столицы. В перспективе там будут работать 15-20 тысяч человек, заявил мэр.

