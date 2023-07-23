Собянин: В Москве импортозаместили компоненты для реакторов атомных ледоколов
Московский завод первым в России создал компоненты для реакторов отечественных атомных ледоколов, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что раньше детали поставляли из европейских стран. Столичная компания создала элемент за рекордные четыре месяца, подчеркнул Собянин.
К концу года эти компоненты будут на всех строящихся российских ледоколах, которые обеспечивают работу Северного морского пути, уточнил мэр.
По его словам, Москва оказала производителю поддержку. Предприятие получило статус промышленного комплекса и налоговые льготы. Оно может направить сэкономленные средства на собственное развитие.
Собянин ранее рассказал о развитии индустриального парка «Руднево» на востоке столицы. В перспективе там будут работать 15-20 тысяч человек, заявил мэр.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Балицкий сообщил о ликвидации разведгруппы ВСУ
- Папа Римский Франциск захотел встретиться с патриархом Кириллом в аэропорту
- Готовиться к столкновениям? Эксперты прогнозируют развитие событий в связи с зерновой сделкой
- Названа главная тема заседания Совета Украина — НАТО 26 июля
- СМИ: власти ЮАР отказали Макрону в участии в саммите БРИКС
- Путин и Лукашенко пообщались с людьми на площади у собора в Кронштадте
- Вот же, холера! В России назвали несколько причин для распространения заболевания
- СМИ: экс-президент США Никсон предсказал конфликт на Украине в 1994 году
- Путин: иностранные наемники на Украине гибнут из-за своей глупости
- WSJ: Запад разочаровался в контрнаступлении ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru