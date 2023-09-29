Собянин: В Москве будет локализовано производство тяговых батарей для электротранспорта

В Москве будет построен крупнейший в России завод по производству тяговых батарей для электротранспорта, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что тяговые батареи являются сердцем электромобилей и составляют треть стоимости транспорта. Строительство завода он назвал историческим событием. Среди партнеров проекта: «Росатом» и «КамАЗ».

Также правительство Москвы гарантирует в течение шести лет закупить более 155 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей «Москвич» и речных электросудов.

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Также Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что до конца 2024 года столица получит 1,2 тыс. новых электробусов. По его словам, столица занимает первое место в Европе по количеству экологичных автобусов. Так, на сегодняшний день по Москве курсирует более 1200 электробусов. За пять лет существования эко-автобусов в столице москвичи и гости города успели совершить более 350 миллионов поездок, свыше 80 миллионов из них - в этом году.

Градоначальник подчеркнул, что замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы СО2 в окружающую среду на 60 тонн в год. Кроме того, электробус тише обычного автобуса.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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