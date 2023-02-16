Ефимов: Завод жизненно необходимых лекарств построят на площадке «Алабушево»
Новый завод по производству жизненно необходимых лекарств планируют построить в 2023 году на площадке «Алабушево», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«На площадке «Алабушево» особой экономической зоны Москвы компания возведет новый фармацевтический производственный комплекс площадью более 20 тысяч квадратных метров», – рассказал Владимир Ефимов.
Он отметил, что было принято решение ускорить темпы строительства, благодаря чему основные работы планируется завершить уже в 2023 году.
Завод будет выпускать медикаменты из списка жизненно необходимых и важнейших. В частности, для лечения бронхиальной астмы, сердечно-сосудистых, редких и наследственных заболеваний. Отмечается, что продукцией фармацевтического предприятия уже заинтересовались десятки московских государственных и частных лечебных учреждений.
Планируется, что фармацевтический производственный комплекс будет производить более 150 тысяч единиц продукции в год и выйдет на полную мощность к концу 2024 года. Также на заводе планируется создать 250 рабочих мест.
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