Собянин: В 2023 году гранты на реализацию полезных для горожан проектов получили 227 НКО

Объем грантов для некоммерческих организаций в Москве в 2022 году был увеличен в в 1,5 раза, в текущем году гранты на реализацию полезных для горожан проектов получили 227 НКО. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил градоначальник, некоммерческие организации — надежный партнер правительства столицы в решении больших и малых проблем, с которыми сталкиваются москвичи. Город активно поддерживает НКО, одна из самых востребованных форм поддержки — гранты мэра на реализацию социально значимых проектов.

«С 2002 года город поддержал около 3,2 тыс. инициатив, участниками которых стали более 9 млн москвичей. В 2022 году мы в 1,5 раза увеличили объем финансирования - с 400 млн до 600 млн руб.», — отметил Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Зарегистрированные более года назад НКО могут получить на реализацию своих проектов до 5 млн рублей, действующие от шести месяцев до года — до 500 тысяч рублей.

Как отметил Собянин, на конкурс поступило 923 заявки по 12 номинациям, победителями стали 227 организаций. Впервые грантовую поддержку получили 92 из НКО-победителей. В частности, с помощью грантов будут реализованы 56 молодежных инициатив.

